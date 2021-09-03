Swimmer Salei secures Azerbaijan’s 12th gold at Tokyo 2020 Paralympics
- 03 Sep 2021 14:35
- 22 Jan 2026 03:37
- 164754
- Sports
- Share https://news.az/news/azerbaijani-swimmer-earns-his-third-paralympic-gold Copied
Azerbaijani swimmer Raman Salei has grabbed his third gold medal at Tokyo 2020 Paralympics.
He secured the medal in the men's 100m butterfly event.
Salei also won gold medals in the men's 100m backstroke and freestyle events.
Azerbaijani athletes won 17 medals so far, including 12 golds.