Yandex metrika counter

Azerbaijani wrestling team claim bronze medals at international tournament in Iran

  • Sports
  • Share
Azerbaijani wrestling team claim bronze medals at international tournament in Iran

Azerbaijan`s wrestling team have grabbed bronze medals at Yadigar İmam Cup international tournament in Arak, Iran

Azerbaijan`s wrestling team have grabbed bronze medals at Yadigar İmam Cup international tournament in Arak, Iran, Azertag reports.

Iran-1 team topped the medal table, followed by Russia.

Azerbaijan’s squad included 12 wrestlers.

News.az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      