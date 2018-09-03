Azerbaijani wrestling team claim bronze medals at international tournament in Iran
Azerbaijan`s wrestling team have grabbed bronze medals at Yadigar İmam Cup international tournament in Arak, Iran
Iran-1 team topped the medal table, followed by Russia.
Azerbaijan’s squad included 12 wrestlers.
