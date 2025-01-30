Azerbaijan’s prime minister arrives in Kazakhstan
Photo: The Cabinet of Ministers of Azerbaijan
Azerbaijan’s Prime Minister Ali Asadov arrived in Almaty on Thursday for a working visit at the invitation of his Kazakh counterpart Olzhas Bektenov.During the visit, Prime Minister Asadov will deliver a speech at the international digital forum, “Digital Almaty 2025,” News.Az reports, citing Azerbaijan's Cabinet of Ministers.
He is also scheduled to attend the meeting of the Eurasian Intergovernmental Council as a guest.