Azerbaijan’s prime minister arrives in Kazakhstan

  • Politics
Photo: The Cabinet of Ministers of Azerbaijan

Azerbaijan’s Prime Minister Ali Asadov arrived in Almaty on Thursday for a working visit at the invitation of his Kazakh counterpart Olzhas Bektenov.

During the visit, Prime Minister Asadov will deliver a speech at the international digital forum, “Digital Almaty 2025,” News.Az reports, citing Azerbaijan's Cabinet of Ministers.

He is also scheduled to attend the meeting of the Eurasian Intergovernmental Council as a guest.

