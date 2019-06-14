Azerbaijan’s Prime Minister Novruz Mammadov visitsTajikistan
Azerbaijan’s Prime Minister Novruz Mammadov has arrived in Tajikistan’s capital, Dushanbe, to attend the fifth Summit of the Conference on Interaction and Confi
As part of the visit, Prime Minister Novruz Mammadov met with Chief Executive of the Islamic Republic of Afghanistan Abdullah Abdullah.
