Azerbaijan’s Prime Minister Novruz Mammadov visitsTajikistan

Azerbaijan’s Prime Minister Novruz Mammadov has arrived in Tajikistan’s capital, Dushanbe, to attend the fifth Summit of the Conference on Interaction and Confi

As part of the visit, Prime Minister Novruz Mammadov met with Chief Executive of the Islamic Republic of Afghanistan Abdullah Abdullah.

News.Az


