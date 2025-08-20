China’s Foreign Minister Wang Yi visits Afghanistan
Photo: Reuters
Chinese Foreign Minister Wang Yi arrived in Afghanistan on Wednesday for an official visit, the Chinese Foreign Ministry confirmed.
During his trip, Wang is set to participate in a trilateral foreign ministers’ meeting with officials from Afghanistan and Pakistan, focusing on regional cooperation and diplomatic engagement, News.Az reports, citing Reuters.
Wang Yi was previously seen attending the 15th East Asia Summit Foreign Ministers’ meeting in Kuala Lumpur on July 11, 2025.