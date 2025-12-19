Yandex metrika counter

Clariant sells Venezuelan unit in restructuring move
Swiss specialty chemicals company Clariant has sold its Venezuelan business to CMV Quimica for about 1.4 million Swiss francs ($1.76 million) as part of a cost-cutting and restructuring strategy.

The unit employed around 60 people and generated 3 million francs in 2024, News.Az reports, citing Reuters.

The sale will reclassify a 236 million franc translation adjustment, reducing net profit without affecting cash flow.


