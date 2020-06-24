COVID-19 cases in occupied Azerbaijani territories increasing
Coronavirus cases in Azerbaijan’s territories occupied by Armenia are on the rise.
Seven new COVID-19 cases have been recorded in occupied Nagorno-Karabakh, bringing the total number of cases to 110, according to Armenian media.
At present, 68 people are quarantined, and no death cases have yet been recorded in Nagorno-Karabakh.