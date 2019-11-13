Date of discussion of documents in second reading in Milli Majlis included in budget package unveiled
The date of the discussion in the second reading of documents included in budget envelope for 2020 in Milli Majlis has been unveiled, APA reports.
The documents included in the budget package will be discussed in the second reading at the plenary meeting of the parliament scheduled to be held on November 26.
