Erdogan: President of Azerbaijan Ilham Aliyev praises Türkiye’s first indigenous electric car Togg
- 06 Apr 2023 00:37
- 22 Jan 2026 03:37
- 183422
- Politics
- Share https://news.az/news/erdogan-president-of-azerbaijan-ilham-aliyev-praises-togg Copied
Turkish President Recep Tayyip Erdogan said that Azerbaijani President Ilham Aliyev praised Türkiye’s first indigenous electric car Togg, the Turkish leader said in an interview with "Kanal 24", News.a reports.
"When we delivered the car to Mr Ilham, he expressed his satisfaction. "It's a nice car," he said.