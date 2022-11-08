Europa Conference League: Azerbaijan’s FC Qarabag to take on Gent in knockout round play-off
Azerbaijani FC Qarabag will face Belgian Gent in the UEFA Europa Conference League knockout round play-off after the draw was made at UEFA headquarters in Nyon, Switzerland on Monday, News.Az reports.
The knockout round play-offs are scheduled to be played on February 16 and 23.
The knockout round play-offs
Qarabag - Gent
Trabzonspor - Basel
Lazio - CFR Cluj
Bodo/Glimt - Lech Poznan
Braga - Fiorentina
AEK Larnaca - Dnipro-1
Sheriff - Partizan
Ludogorets – Anderlecht