Europa Conference League: Azerbaijan’s FC Qarabag to take on Gent in knockout round play-off

Azerbaijani FC Qarabag will face Belgian Gent in the UEFA Europa Conference League knockout round play-off after the draw was made at UEFA headquarters in Nyon, Switzerland on Monday, News.Az reports. 

The knockout round play-offs are scheduled to be played on February 16 and 23.

The knockout round play-offs

Qarabag - Gent

Trabzonspor - Basel

Lazio - CFR Cluj

Bodo/Glimt - Lech Poznan

Braga - Fiorentina

AEK Larnaca - Dnipro-1

Sheriff - Partizan

Ludogorets – Anderlecht


