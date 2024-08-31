Yandex metrika counter

First VP Mehriban Aliyeva congratulates Imamaddin Khalilov on winning Paralympic gold - PHOTO

  • Politics
First Vice-President Mehriban Aliyeva shared a post congratulating Azerbaijani Para-taekwondo fighter Imamaddin Khalilov on winning a gold medal at the Paris 2024 Summer Paralympic Games, News.Az reports.

The post reads: “Azerbaijani Para-taekwondo fighter Imamaddin Khalilov - gold medal! Turkish Para-taekwondo fighter Fatih Çelik - silver medal! I congratulate both athletes and wish them new victories! May Almighty God protect Azerbaijan and Türkiye!".

honor Patriotic War martyrs

