Handmade inaccurate missile launcher found in Fuzuli
- 18 Nov 2020 16:26
- 22 Jan 2026 03:37
- 154791
- Azerbaijan
- Share https://news.az/news/handmade-inaccurate-missile-launcher-found-in-fuzuli Copied
A handmade inaccurate missile launcher has been found in Azerbaijan’s Fuzuli district, Hikmet Hajiyev, Assistant to the Azerbaijani President, Head of Foreign Policy Affairs Department of the President Administration, tweeted on Wednesday.
“We are in liberated villages of Fuzuli. This hand made inaccurate missile launcher used by Armenian army against densely populated nearby villages. Such handmade systems were used mainly in Syria. Armenian recruited mercenaries from Middle East,” Hajiyev wrote.