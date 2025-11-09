Yandex metrika counter

Hikmat Hajiyev shares post on National Flag Day

Hikmat Hajiyev, Assistant to the President of Azerbaijan - Head of the Foreign Policy Department of the Presidential Administration, has shared a post on the occasion of November 9 - National Flag Day of Azerbaijan, News.Az reports.

"November 9 - National Flag Day of the Republic of Azerbaijan," Hajiyev wrote on X.


News.Az 

