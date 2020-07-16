Jeyhun Bayramov appointed Azerbaijan’s new foreign minister
- 16 Jul 2020 15:49
- 20 Aug 2025 12:05
- 150310
- Politics
- Share https://news.az/news/jeyhun-bayramov-appointed-azerbaijans-new-foreign-minister Copied
Azerbaijani President Ilham Aliyev has signed an order on appointing Jeyhun Bayramov as country’s new foreign minister.
Under another presidential order, Elmar Mammadyarov has been relieved of duty as Azerbaijan’s foreign minister.
Jeyhun Bayramov had previously served as Azerbaijan’s education minister.