Jeyhun Bayramov appointed Azerbaijan’s new foreign minister

Azerbaijani President Ilham Aliyev has signed an order on appointing Jeyhun Bayramov as country’s new foreign minister.

Under another presidential order, Elmar Mammadyarov has been relieved of duty as Azerbaijan’s foreign minister.

Jeyhun Bayramov had previously served as Azerbaijan’s education minister.


News.Az 

