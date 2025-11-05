Kazakh grain transit to Armenia begins via Azerbaijan
Photo: 1news.az
Transit shipments of Kazakh grain to Armenia through Azerbaijan have officially tarted, News.Az reports, citing local media.
A train carrying 15 wagons of grain from Kazakhstan crossed into Azerbaijan on November 5, heading toward Yalama station. The cargo, moving along the Yalama–Bilajari–Hajigabul–Boyuk Kasik route, will continue to Armenia’s Dalarik station after 15 wagons from Russia dispatched on November 4 complete their journey.
President Ilham Aliyev announced during his October 21 visit to Kazakhstan that restrictions on the transit of goods to Armenia had been lifted.