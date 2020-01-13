Yandex metrika counter

Khoshbakht Yusifzade awarded the Heydar Aliyev Order

Azerbaijan’s President Ilham Aliyev has signed an order on awarding Heydar Aliyev Order to Khoshbakht Yusifzade, APA reports.

Khoshbakht Yusifzade has been awarded Heydar Aliyev order for his special services and long-term effective activity in the field of development of the Azerbaijan oil industry.


