Kiku Sharda jokes about Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan rivalry on KBC

Comedian Kiku Sharda brought laughter to Kaun Banega Crorepati by joking about a supposed rivalry between Bollywood stars Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan

Referencing iconic films like Kabhi Khushi Kabhie Gham and Mohabbatein, Kiku teased Big B, saying SRK had been “thrown out” on-screen and off-screen, News.Az reports, citing foreign media.

Amitabh laughed, replying, “But Shah Rukh wasn’t even in Piku!”


