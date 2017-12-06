Meeting of Azerbaijani and Armenian foreign ministers starts in Vienna
Azerbaijani and Armenian Foreign ministers are now having a meeting in Vienna, spokesman for the Azerbaijani Foreign Ministry, Hikmet Hajiyev, writes on his Twitter page, APA reports.
“With mediation of OSCE MG CC FM Elmar Mammadyarov having a meeting w/his Armenian counterpart in Vienna. Substantial, intense and concrete discussions are important for soonest resolution of Armenia-Azerbaijan NK conflict,” Hajiyev tweeted.
Co-chairs of the OSCE Minsk Group Igor Popov (Russia), Andrew Chaufer (USA), Stefan Visconti (France) and Personal Representative of the OSCE Chairman-in-Office Andrzej Kasprzyk also attend the meeting. The ministers are discussing efforts to resolve the Nagorno-Karabakh conflict.
News.Az