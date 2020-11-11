Yandex metrika counter

Occupied villages of Gazakh to be returned by November 20 - Erdogan

  • Politics
  • Share
Occupied villages of Gazakh to be returned by November 20 - Erdogan

"According to the agreement, Armenia must return Kalbajar to Azerbaijan by November 15, the occupied villages of Aghdam and Gazakh regions by November 20, and Lachin by December 1," said Turkish President Recep Tayyip Erdoğan.

"Azerbaijanis expelled from their homes will return home under the supervision of the UN High Commissioner for Refugees," he added.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      