Occupied villages of Gazakh to be returned by November 20 - Erdogan
- 11 Nov 2020 20:30
- Politics
"According to the agreement, Armenia must return Kalbajar to Azerbaijan by November 15, the occupied villages of Aghdam and Gazakh regions by November 20, and Lachin by December 1," said Turkish President Recep Tayyip Erdoğan.
"Azerbaijanis expelled from their homes will return home under the supervision of the UN High Commissioner for Refugees," he added.