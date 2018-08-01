Yandex metrika counter

President Aliyev, first lady Mehriban Aliyeva attend ceremony to give out apartments to veterans of wars

  • Society
  • Share
President Aliyev, first lady Mehriban Aliyeva attend ceremony to give out apartments to veterans of wars

A ceremony has been held in Lokbatan settlement, Garadagh district, Baku, to give out apartments and cars to veterans of the Karabakh and Great wars, the Chernobyl disabled and families of martyrs.

President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev and first lady Mehriban Aliyeva attended the ceremony.

News about - President Aliyev, first lady Mehriban Aliyeva attend ceremony to give out apartments to veterans of wars

News about - President Aliyev, first lady Mehriban Aliyeva attend ceremony to give out apartments to veterans of wars

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      