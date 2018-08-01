President Aliyev, first lady Mehriban Aliyeva attend ceremony to give out apartments to veterans of wars
Society
A ceremony has been held in Lokbatan settlement, Garadagh district, Baku, to give out apartments and cars to veterans of the Karabakh and Great wars, the Chernobyl disabled and families of martyrs.
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev and first lady Mehriban Aliyeva attended the ceremony.
