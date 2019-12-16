President Ilham Aliyev allocates AZN 3m for renovation of roads in Khirdalan
Azerbaijani President Ilham Aliyev has signed an Order regarding measures to renovate roads in Khirdalan city.
Under the presidential Order, the Azerbaijan Highway State Agency is allocated 3 million manats for the renovation of the roads in Nizami, Haji Zeynalabdin Tagiyev, Sattar Bahlulzade and Galubiyya streets in Khirdalan city.
