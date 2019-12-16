Yandex metrika counter

President Ilham Aliyev allocates AZN 3m for renovation of roads in Khirdalan

  • Politics
  • Share
President Ilham Aliyev allocates AZN 3m for renovation of roads in Khirdalan

Azerbaijani President Ilham Aliyev has signed an Order regarding measures to renovate roads in Khirdalan city.

Under the presidential Order, the Azerbaijan Highway State Agency is allocated 3 million manats for the renovation of the roads in Nizami, Haji Zeynalabdin Tagiyev, Sattar Bahlulzade and Galubiyya streets in Khirdalan city.

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      