Yandex metrika counter

President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva talk with ophthalmologists who worked at the same time with academician Zarifa Aliyeva

  • Politics
  • Share
President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva talk with ophthalmologists who worked at the same time with academician Zarifa Aliyeva

President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva have had a conversation with ophthalmologists, who worked at the same time with outstanding ophthalmologist, scientist, academician Zarifa Aliyeva, at a tea table.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      