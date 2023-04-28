President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva talk with ophthalmologists who worked at the same time with academician Zarifa Aliyeva
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva have had a conversation with ophthalmologists, who worked at the same time with outstanding ophthalmologist, scientist, academician Zarifa Aliyeva, at a tea table.