President of Azerbaijan Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva arrived in Türkiye for working visit
- 03 Jun 2023 17:13
- 22 Jan 2026 03:37
- 185431
- Politics
- Share https://news.az/news/president-of-azerbaijan-ilham-aliyev-and-first-lady-mehriban-aliyeva-arrived-in-turkiye-for-working-visit Copied
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has arrived in Ankara for a working visit to attend the swearing-in ceremony of President of the Republic of Türkiye Recep Tayyip Erdogan, News.az reports.
At Ankara Esenboga Airport President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva were met by officials.