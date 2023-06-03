Yandex metrika counter

President of Azerbaijan Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva arrived in Türkiye for working visit

  • Politics
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has arrived in Ankara for a working visit to attend the swearing-in ceremony of President of the Republic of Türkiye Recep Tayyip Erdogan, News.az reports.

At Ankara Esenboga Airport President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva were met by officials.


News.Az 

honor Patriotic War martyrs

