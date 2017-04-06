Rivals of Azerbaijan national teams at the Islamic Solidarity Games determined
The draw for team sports that included in the program of Islamic Solidarity Games to be held in Baku, Apasport.az reports.
Rivals of the national teams of Azerbaijan have been defined.
Water Polo (Men): Iran, Turkey, Saudi Arabia, Azerbaijan, Indonesia
Volleyball (women): Azerbaijan, Turkey, Cameroon, Kyrgyzstan, Tajikistan
Volleyball (men)
Group A: Azerbaijan, Turkey, Turkmenistan, Pakistan, Palestine
Group B: Iran, Qatar, Algeria, Saudi Arabia, Morocco
Basketball 3x3 (women)
Group A: Turkmenistan, Azerbaijan, Algeria, Mali, Afghanistan
Group B: Indonesia, Turkey, Syria, Palestine, Pakistan
Basketball 3x3 (men)
Group A: Turkey, Azerbaijan, Turkmenistan, Saudi Arabia, Pakistan
Group B: Indonesia, Qatar, Côte d'Ivoire, Mali, Indonesia
Handball (women): Uzbekistan, Cameroon, Côte d'Ivoire, Turkey, Azerbaijan
Handball (men):
Group A: Algeria, Saudi Arabia, Pakistan, Azerbaijan
Group B: Turkey, Morocco, Iraq, Afghanistan
News.Az