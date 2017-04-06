Yandex metrika counter

Rivals of Azerbaijan national teams at the Islamic Solidarity Games determined

  • Sports
The draw for team sports that included in the program of Islamic Solidarity Games to be held in Baku, Apasport.az reports.

Rivals of the national teams of Azerbaijan have been defined.

Water Polo (Men): Iran, Turkey, Saudi Arabia, Azerbaijan, Indonesia

Volleyball (women): Azerbaijan, Turkey, Cameroon, Kyrgyzstan, Tajikistan

Volleyball (men)
Group A: Azerbaijan, Turkey, Turkmenistan, Pakistan, Palestine
Group B: Iran, Qatar, Algeria, Saudi Arabia, Morocco

Basketball 3x3 (women)
Group A: Turkmenistan, Azerbaijan, Algeria, Mali, Afghanistan
Group B: Indonesia, Turkey, Syria, Palestine, Pakistan

Basketball 3x3 (men)
Group A: Turkey, Azerbaijan, Turkmenistan, Saudi Arabia, Pakistan
Group B: Indonesia, Qatar, Côte d'Ivoire, Mali, Indonesia

Handball (women): Uzbekistan, Cameroon, Côte d'Ivoire, Turkey, Azerbaijan

Handball (men):
Group A: Algeria, Saudi Arabia, Pakistan, Azerbaijan
Group B: Turkey, Morocco, Iraq, Afghanistan

News.Az


