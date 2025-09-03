Russia claims troops have reached center of Kupiansk
Photo: TASS
Russia’s Defense Ministry announced that its forces have entered the center of Kupiansk in Ukraine’s Kharkiv region.
The development comes as UK Defence Secretary John Healey arrived in Kyiv on an unannounced visit. Meanwhile, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov reiterated Moscow’s demand for international recognition of Crimea, Donbas, and what it calls “Novorossiya” as part of Russia, News.Az reports, citing foreign media.
According to Moscow, Russian air defenses intercepted and destroyed 105 Ukrainian drones overnight across Russian territory.