Yandex metrika counter

Seven Azerbaijani wrestlers to be in action on day 1 of Zagreb Open 2024

  • Sports
  • Share
Seven Azerbaijani wrestlers to be in action on day 1 of Zagreb Open 2024

Seven Azerbaijani wrestlers will test their strength on the first day of the Zagreb Open tournament held in Croatia.

Azerbaijan’s hopes will be pinned on 26 wrestlers.

The five-day tournament will feature freestyle event, followed by women’s wrestling and end with Greco-Roman.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      