Seven Azerbaijani wrestlers to be in action on day 1 of Zagreb Open 2024
10 Jan 2024
Sports
Seven Azerbaijani wrestlers will test their strength on the first day of the Zagreb Open tournament held in Croatia.
Azerbaijan’s hopes will be pinned on 26 wrestlers.
The five-day tournament will feature freestyle event, followed by women’s wrestling and end with Greco-Roman.