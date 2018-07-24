Turkish Foreign Minister arrives in Azerbaijan
24 Jul 2018
Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu on Tuesday arrived in Azerbaijan on an official visit.
At Baku’s airport, Cavusoglu was welcomed by Azerbaijani officials and Turkish Ambassador to Azerbaijan Erkan Ozoral, APA reports.
During the visit Cavusoglu will meet with Azerbaijani Prime Minister Novruz Mammadov, Foreign Minister Elmar Mammadyarov and other officials.
The Azerbaijani and Turkish foreign ministers are scheduled to hold a joint press conference following their meeting.
