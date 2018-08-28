Yandex metrika counter

Turkish parliament speaker arrives in Azerbaijan

A delegation led by Speaker of the Grand National Assembly of Turkey Binali Yildirim has today arrived in Azerbaijan.

A guard of honor was lined up for the Turkish parliament speaker, Trend reports.

At the Heydar Aliyev International Airport, Binali Yildirim was welcomed by First Deputy Chairman of Azerbaijan`s Parliament Ziyafat Asgarov.

