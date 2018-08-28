Turkish parliament speaker arrives in Azerbaijan
- 28 Aug 2018 19:41
- 22 Jan 2026 03:37
- 133237
- Politics
- Share https://news.az/news/turkish-parliament-speaker-arrives-in-azerbaijan-2 Copied
A delegation led by Speaker of the Grand National Assembly of Turkey Binali Yildirim has today arrived in Azerbaijan.
A guard of honor was lined up for the Turkish parliament speaker, Trend reports.
At the Heydar Aliyev International Airport, Binali Yildirim was welcomed by First Deputy Chairman of Azerbaijan`s Parliament Ziyafat Asgarov.
News.Az