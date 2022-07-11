Turkmenistan appointed new ambassador to Azerbaijan
Gurbanmamet Elyasov was appointed a new ambassador of Turkmenistan to Azerbaijan, and President of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov signed a decree in this regard, News.az reports.
By another decree, Mekan Ishanguliyev, an ambassador in Azerbaijan was recalled from his post and appointed as an ambassador to Turkiye.
Noted that Gurbanmamet Elyasov was the ambassador of Turkmenistan to Japan.