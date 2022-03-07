Yandex metrika counter

Ukrainian and Russian FMs to meet in Turkey

Ukrainian Foreign Minister Dmitry Kuleba and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov will meet in Turkey, said Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu, News.az reports.

According to him, both ministers confirmed their participation in the Antalya Diplomatic Forum.

Cavusoglu noted that the meeting with the participation of Turkiye will be held in a trilateral format on March 10 in Antalya.


News.Az 

honor Patriotic War martyrs

