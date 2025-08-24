Zelenskyy may visit India, with envoy saying dates are still being finalized

+ ↺ − 16 px

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is expected to visit India, with talks underway to finalize the “exact date,” Ukraine’s Ambassador to India Oleksandr Polishchuk said Saturday, News.Az informs via FirstPost.

Speaking to reporters, Polishchuk emphasised that preparations are in progress. “The Indian Prime Minister invited Zelenskyy to come to India. Both sides are working on this. We expect President Zelenskyy to be in India, definitely. It will be a great achievement in our bilateral relationship… We are trying to agree on a precise date,” he said.

