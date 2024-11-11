News.az
News
Aleksandr Lukashenko
Tag:
Aleksandr Lukashenko
Friendly Belarus-Azerbaijan ties will boost bilateral relations, says President Lukashenko
25 Mar 2025-13:05
Russian, Belarusian and Tajik leaders make phone call to Azerbaijani president
15 Mar 2025-21:05
Lukashenko foresees resolution of conflicts in Ukraine, Middle East in 2025
05 Mar 2025-10:07
Belarus electoral body endorses Lukashenko’s victory at presidential election
03 Feb 2025-14:42
President Aliyev congratulates Lukashenko on re-election as Belarusian president
27 Jan 2025-12:43
Lukashenko confirms presence of nuclear weapons in Belarus
10 Dec 2024-14:29
Russian, Belarusian presidents meet in Minsk
06 Dec 2024-16:12
Lukashenko calls for stronger Belarus-Serbia ties at meeting with Vucic in Baku
12 Nov 2024-12:25
Belarus officially becomes BRICS partner state
11 Nov 2024-16:00
Belarusian, Serbian, Slovak presidents arrive in Azerbaijan for COP29
11 Nov 2024-15:04
