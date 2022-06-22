News.az
British Prime Minister
Tag:
British Prime Minister
Starmer and Rutte noted that peace talks on Ukraine have gained momentum
30 Nov 2025-23:58
UK PM Starmer meets Ukrainian President Zelensky in Rome
26 Apr 2025-20:36
Zelensky arrives in Britain to meet Starmer
01 Mar 2025-21:24
UK's Starmer says Syria needs 'non-sectarian' governance
13 Dec 2024-23:34
While farmers protest, UK's Starmer says will defend budget 'all day long'
16 Nov 2024-23:41
Boris Johnson to run for Prime Minister’s office after Truss’ resignation
20 Oct 2022-22:52
UK's Truss meets Danish counterpart, discuss Nord Stream 'sabotage'
01 Oct 2022-11:23
UK PM Truss's statement following the death of Queen Elizabeth
08 Sep 2022-18:12
Zelensky becomes first president to hold a phone conversation with Liz Truss
07 Sep 2022-00:44
Erdogan, Johnson discuss Ukraine, defense cooperation over phone
22 Jun 2022-00:07
