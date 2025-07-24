News.az
Cyprus
Tag:
Cyprus
Cyprus ready to support EU-Iran relations
20 Dec 2025-18:50
UN envoy cautiously optimistic on Cyprus talks
16 Dec 2025-12:59
Azerbaijani, Cypriot FMs hold talks in Vienna
04 Dec 2025-23:00
Kevin Spacey says he’s homeless amid ongoing fallout from sexual misconduct scandals
20 Nov 2025-13:15
Greece, Cyprus, Spain and Italy to receive EU support under new migration mechanism
12 Nov 2025-14:50
Magnitude 5.2 earthquake jolts Cyprus
12 Nov 2025-14:15
Cyprus sends 1,200 tons of humanitarian aid to Gaza
19 Aug 2025-10:33
UK trade envoy resigns amid backlash over visit to northern Cyprus
16 Aug 2025-17:30
Cyprus welcomes signing of groundbreaking Armenia-Azerbaijan peace treaty
09 Aug 2025-16:02
Two bodies found in burned-out car amid Cyprus wildfire devastation
24 Jul 2025-14:51
