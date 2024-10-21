News.az
News
Damage
Tag:
Damage
Iran reveals amount of damage protests have caused
15 Jan 2026-05:49
At least two dead after powerful quake hits Mexico
03 Jan 2026-11:20
Europe to launch international commission for Ukraine war damages
16 Dec 2025-16:56
Heavy rains cause 3 damaged buildings to collapse in Gaza City
11 Dec 2025-20:30
Severe weather triggers casualties and evacuations in Albania and Greece
24 Nov 2025-22:27
Hurricane Melissa devastates Jamaica's 'ground zero' town
31 Oct 2025-23:58
Hurricane Melissa kills at least 20 in Haiti
30 Oct 2025-22:54
IAEA confirms damage to Isfahan nuclear site
14 Jun 2025-21:21
California wildfire damage estimated at more than $250 billion
14 Jan 2025-07:12
Lebanon reviews damage from Israeli strikes on Hezbollah financial institution
21 Oct 2024-20:45
