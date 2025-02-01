News.az
News
Javier Milei
Tag:
Javier Milei
Argentina Senate backs Milei labor reform plan
12 Feb 2026-17:58
Argentina Senate passes 2026 budget under Milei
27 Dec 2025-11:45
Milei secures trade deal with Trump, challenging Argentina's closed economy
15 Nov 2025-16:43
Argentine president accepts cabinet chief's resignation
01 Nov 2025-10:47
Argentina’s Milei gains seats, eyes coalition to push through economic reforms
29 Oct 2025-14:15
Markets on edge as Argentines vote in crucial midterm election
27 Oct 2025-09:30
Argentine President Milei’s party wins parliamentary elections
27 Oct 2025-09:25
Argentina president embraces rock star persona as economy crashes
08 Oct 2025-02:00
Argentina President pelted with stones during campaign event
28 Aug 2025-13:30
Razor-thin race will test Milei’s popularity in Argentina
13 Aug 2025-15:16
