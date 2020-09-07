News.az
Tag:
Mikheil Saakashvili
Georgia opens criminal case against ex-President Saakashvili
06 Nov 2025-14:52
Georgian court hands ex-president Saakashvili additional 4.5-year sentence
17 Mar 2025-17:48
Georgian court sentences ex-president Mikheil Saakashvili to 9 years in prison
12 Mar 2025-11:12
Georgian foreign office expresses “deep concern” over Zelenskyy’s decision on Georgian Ambassador
04 Jul 2023-14:29
Saakashvili quits hunger strike if transferred to multifunctional hospital
11 Nov 2021-23:19
Georgian president pledges to never pardon Saakashvili
04 Nov 2021-00:40
Jailed Saakashvili urges supporters to go to polls
29 Oct 2021-22:27
Saakashvili: Nagorno-Karabakh – sovereign territory of Azerbaijan
28 Sep 2020-16:55
Mikheil Saakashvili runs for Georgian PM
07 Sep 2020-15:55
