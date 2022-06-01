News.az
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Currency Converter
News
Mobilization
Tag:
Mobilization
Venezuelan president orders mobilization of 4.5 million civilian militia
19 Aug 2025-13:22
Putin plans to conscript 160,000 more Russians for war with Ukraine
31 Mar 2025-20:58
What happened in Seoul after martial law was declared in South Korea?
04 Dec 2024-00:05
Russia assesses the need for mobilization
17 Sep 2024-16:45
Ukrainian president submits martial law, mobilization extension bills to parliament
23 Jul 2024-16:46
Ukrainian parliament passes bill tightening rules of mobilization
12 Apr 2024-01:22
Russia likely will tap migrants to bolster mobilization, Ukrainian military official says
15 Dec 2022-15:51
No discussion of second mobilization wave in Russia - Kremlin
21 Nov 2022-12:08
Ukraine's parliament extends martial law, general mobilization
17 Nov 2022-06:47
Russia completes partial mobilisation - defence ministry
31 Oct 2022-14:44
Latest News
Former Ghana minister detained by US immigration
US, Russian envoys meet in Paris as Zelensky seeks Trump talks
Why Venezuela's oil is crucial to U.S. interests
Trump threatens heavy US response if Iran kills protesters
Iran faces nationwide internet outage amid protests
Israeli Navy fires warning shots at Egyptian vessel in its waters
France to oppose EU-Mercosur trade deal
Iran forces storm hospital after western protests
Shanghai preps launch of new 2D chip
3 killed in house explosion in southern Germany
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31