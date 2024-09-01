News.az
Passenger Plane
Tag:
Passenger Plane
An-24 passenger plane skids off runway in Russia
18 Aug 2025-11:33
Kazakhstan plans to complete AZAL crash investigation report by year-end
19 Feb 2025-09:48
South Korean plane catches fire, 176 evacuated
28 Jan 2025-20:54
Air Canada plane narrowly avoids disaster as wing catches fire during landing -
VIDEO
29 Dec 2024-10:45
Russian air defenses may have shot down Azerbaijani plane: US official
26 Dec 2024-22:07
Azerbaijan Airlines passenger plane crash
IN PHOTOS
25 Dec 2024-12:52
Reasons for Azerbaijan Airlines passenger plane crash revealed
25 Dec 2024-12:28
Azerbaijan Airlines passenger plane crashes near Kazakhstan’s Aktau -
VIDEO
25 Dec 2024-11:10
Several airlines suspend flights to Haiti after gunfire hits US-bound plane
12 Nov 2024-09:27
