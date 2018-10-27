Yandex metrika counter

11 life-termers go on hunger strike in Armenian prison

11 life-termers go on hunger strike in Armenian prison

They have sent a letter to Armenia's acting PM with a request to change the sentence to life in prison

Eleven life-termers in Armenia's Nubarashen prison have gone on a hunger strike, forrights.am reported.

They have sent a letter to Armenia's acting Prime Minister Nikol Pashinyan with a request to substitute the sentence to life in prison to a sentence provided for in the Criminal Code. 

