11 life-termers go on hunger strike in Armenian prison
They have sent a letter to Armenia's acting PM with a request to change the sentence to life in prison
Eleven life-termers in Armenia's Nubarashen prison have gone on a hunger strike, forrights.am reported.
They have sent a letter to Armenia's acting Prime Minister Nikol Pashinyan with a request to substitute the sentence to life in prison to a sentence provided for in the Criminal Code.
