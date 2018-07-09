12 detained over assault on Ganja’s head of executive authority
12 suspects have been arrested on remand in connection with the terrorist assault on Ganja’s head of executive authority Elmar Valiyev, the Interior Ministry to
Apart from Yunis Safarov, the other detainees are the following:
Zeynalov Firudin Etibar oglu - 1982, Tartar district
Zalov Jafar Mursal oglu - 1977, Ganja city
Azizov Mahir Aziz oglu - 1986, Yevlakh city
Aliyev Muraz Matlab oglu, 1989, Ganja city
Abdullayev Hamlet Ramiz oglu, 1978, Ganja city
Alekperov Fikrat Balagardash oglu, 1979, Baku city
Hasanov Rauf Rovshan oglu, 1983, Ganja city
Pashayev Ramil Famil oglu, 1980, Ganja city
Salahov Jeyhun Israil oglu, 1972, Ganja city
Mustafayev Rasim Hafiz oglu, 1980, Ganja city
Zahidov Elmir Savadkhan oglu, 1996, Neftchala district.
