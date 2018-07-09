Yandex metrika counter

12 detained over assault on Ganja’s head of executive authority

12 suspects have been arrested on remand in connection with the terrorist assault on Ganja’s head of executive authority Elmar Valiyev, the Interior Ministry to

Apart from Yunis Safarov, the other detainees are the following:

Zeynalov Firudin Etibar oglu - 1982, Tartar district

Zalov Jafar Mursal oglu - 1977, Ganja city

Azizov Mahir Aziz oglu - 1986, Yevlakh city

Aliyev Muraz Matlab oglu, 1989, Ganja city

Abdullayev Hamlet Ramiz oglu, 1978, Ganja city

Alekperov Fikrat Balagardash oglu, 1979, Baku city

Hasanov Rauf Rovshan oglu, 1983, Ganja city

Pashayev Ramil Famil oglu, 1980, Ganja city

Salahov Jeyhun Israil oglu, 1972, Ganja city

Mustafayev Rasim Hafiz oglu, 1980, Ganja city

Zahidov Elmir Savadkhan oglu, 1996, Neftchala district.

