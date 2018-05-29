Yandex metrika counter

Armenia's Deputy FM submits resignation letter

Armenian Deputy Foreign Minister Robert Harutyunyan submitted a letter of resignation, Spokesman for the Armenian Ministry of Foreign Affairs Tigran Balayan told Armenian News-NEWS.am.

Robert Harutyunyan, who was appointed as deputy foreign minister on March 4, 2016, is the son of  Republican Party of Armenia (RPA) MP Khosrov Harutyunyan.

