Azerbaijan confirms uninterrupted gas supplies to Serbia despite technical issues -VIDEO
Photo: BP
Azerbaijan has announced that gas supplies to Serbia remain uninterrupted despite technical difficulties encountered at the Shah Deniz Alpha platform. British Petroleum (BP), the operator of the Shah Deniz field, has assured stakeholders of a swift resolution to the issue, News.Az citing the AnewZ.
Meanwhile, operations at Shah Deniz Bravo continue at full capacity, ensuring stable gas deliveries to European markets. This robust performance underscores Azerbaijan’s commitment to maintaining energy security for its partners amidst challenges.
