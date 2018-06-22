Azerbaijani, Armenian FMs meet in Minsk
The Azerbaijani and Armenian foreign ministers met in Minsk on Friday, Armenian Foreign Ministry spokesperson Tigran Balayan has tweeted.
Balayan has shared a photo of the ministers’ first meeting, above which he has written "Armenian Foreign Minister Zohrab Mnatsakanian meets with his counterparts, as well as with Azerbaijani Foreign Minister Elmar Mammadyarov.”
Mammadyarov is on a visit to the Belarusian capital to attend the tenth informal meeting of foreign ministers of the Eastern Partnership countries.
News.Az