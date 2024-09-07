Yandex metrika counter

Azerbaijani parajudoka Ilham Zakiev wins bronze medal at Paris Paralympic Games

Azerbaijani parajudoka Ilham Zakiyev (category J1) won a bronze medal at the Paris 2024 Summer Paralympic Games held in France, News.Az reports.

The two-time Paralympic champion met with Mongolian representative Ganbat Dashtseren.

Having defeated his opponent, Zakiev won the bronze medal.

honor Patriotic War martyrs

