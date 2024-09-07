Azerbaijani parajudoka Ilham Zakiev wins bronze medal at Paris Paralympic Games
- 07 Sep 2024 20:58
- 07 Sep 2024 21:06
- 1006476
- Sports
- Share https://news.az/news/azerbaijani-parajudoka-ilham-zakiev-wins-bronze-medal-at-paris-paralympic-games Copied
Azerbaijani parajudoka Ilham Zakiyev (category J1) won a bronze medal at the Paris 2024 Summer Paralympic Games held in France, News.Az reports.The two-time Paralympic champion met with Mongolian representative Ganbat Dashtseren.
Having defeated his opponent, Zakiev won the bronze medal.