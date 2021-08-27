Azerbaijani Paralympians win third gold medal at Tokyo-2020
- 27 Aug 2021 12:45
- Sports
Another Azerbaijani judoka Vugar Shirinli has reached the final of the Tokyo 2020 Summer Paralympic Games.
The athlete in the weight category of 60 kg faced Anuar Sariyev from Kazakhstan.
Shirinli won a gold medal, beating his opponent.
Earlier, female judoka Shahana Hajiyeva (48 kg) and swimmer Raman Salei became Paralympic champions.
News.Az