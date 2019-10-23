Azerbaijani president approves funding for renovation of multi-storey buildings in Lankaran
- Economics
Azerbaijani President Ilham Aliyev has signed an Order to provide funding for renovation of 90 multi-storey buildings in Lankaran district.
Under the presidential Order, AZN 2.3 million is allocated from the state budget to Lankaran City Executive Authority for changing roofs of multi-storey buildings.
News.Az