Azerbaijani shooters to compete at ISSF Final Olympic Qualification Championship
- 19 Apr 2024 10:39
- 22 Jan 2026 03:37
- Sports
Azerbaijani trap shooting team will showcase their skills at the ISSF Final Olympic Qualification Championship, to be held in Doha, Qatar.
Azerbaijan’s hopes are pinned on shooters including Aydan Jamalova, Ali Huseynli, Ulviyya Eyvazova, Sabir Mehdizade, Rena Alaskarova and Alimirza Guliyev.
The competition will run until April 29.