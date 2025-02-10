Azerbaijani wrestlers shine at international tournament in Zagreb
Photo: Azerbaijan Wrestling Federation
Azerbaijani freestyle wrestlers put on an outstanding performance on the final day of the Zagreb Open 2025 Ranking Series, capturing five additional medals.
Elmir Aliyev claimed the gold in the men’s 55kg weight class, News.Az reports, citing the Azerbaijan Wrestling Federation.
Ruslan Nurullayev (72kg), Gurban Gurbanov (82kg), Murad Ahmadiyev (97kg), and Sarkhan Mammadov (130kg) each secured bronze medals, rounding off a successful day for Azerbaijan.