Azerbaijan’s foreign minister leaves for Germany
Azerbaijan's Foreign Minister Jeyhun Bayramov. Photo: mfa.gov.az
Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov on Thursday left for Germany on a working visit.
During the visit, FM Bayramov is scheduled to atend the 61st Munich Security Conference, News.Az reports, citing the Foreign Ministry.
The top Azerbaijani diplomat will also hold high-level bilateral meetings in Munich.