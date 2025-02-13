Yandex metrika counter

Azerbaijan’s foreign minister leaves for Germany

Azerbaijan’s foreign minister leaves for Germany
Azerbaijan's Foreign Minister Jeyhun Bayramov. Photo: mfa.gov.az

Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov on Thursday left for Germany on a working visit.

During the visit, FM Bayramov is scheduled to atend the 61st Munich Security Conference, News.Az reports, citing the Foreign Ministry.

The top Azerbaijani diplomat will also hold high-level bilateral meetings in Munich.


